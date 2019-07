VS denken niet één maar twee Iraanse drones neergehaald te hebben

De Verenigde Staten denken dat ze op 18 juli niet één, maar twee Iraanse drones neergehaald hebben in de Straat van Hormoez. Dat zegt Kenneth McKenzie, bevelhebber van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

“Zoals altijd was het een tactisch complexe situatie”, aldus McKenzie in een interview vanuit Syrië met CBS. “We denken dat we twee drones met succes geviseerd hebben. We zijn zeker dat we één drone vernield hebben, en het is mogelijk dat we ook een tweede vernield hebben.”

Vorige week donderdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Amerikaanse USS Boxer in de Straat van Hormoez een Iraanse drone neerhaalde die gevaarlijk dichtbij kwam. Teheran van zijn kant ontkent dat het een drone mist, waarop Trump die verklaringen verwierp. Het Pentagon heeft echter nog geen foto van het incident verspreid.