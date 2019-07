92-jarige vrouw in levensgevaar na aanrijding in Ganshoren

De Maria van Hongarijelaan in Ganshoren Foto: Google Maps

Ganshoren - Een 92-jarige vrouw is maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Ganshoren. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel West.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.50 uur op de Maria van Hongarijelaan. Volgens de politie stak de vrouw de baan over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een personenwagen. Ze raakte zwaargewond aan hoofd en benen en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is haar toestand dinsdagavond nog steeds levensbedreigend, aldus nog de politie.