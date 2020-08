Vier hittegolven, waarvan eentje die 19 dagen duurde, dat was de zomer van 1947: “Wij hadden geen tijd om te zagen over de hitte”

Puffen, zweten en meer puffen: de hittegolf heeft onze contreien goed in z’n greep. Maar een record zoals vorig jaar halen we (gelukkig) niet. Toen sneuvelde het 72 jaar oude hitterecord van 27 juni 1947. Maar die zomer van 1947 was wel heel extreem: vier hittegolven, waarvan eentje die maar liefst negentien dagen zou duren. Hoe ging het er eigenlijk aan toe, toen het “zo warm was dat de kraaien gaapten en de lucht beefde rond de snuiten van de auto’s”? “We maakten er alleszins minder tralala rond”, zeggen overlevers van toen. “We kónden niet zagen en zuchten. We moesten werken, mijnheer.”