Filmpje van Belgische cadetten gaat viraal: heel de wereld lacht ze uit, “maar ze kunnen echt wél in de pas lopen”

Tot in Amerika, zelfs tot in Noord-Korea volgens sommigen, wordt er geschaterd met het Belgische leger. Aanleiding: een hilarisch filmpje van een groep marcherende legercadetten die op het nationale defilé dusdanig uit de pas lopen dat ze haast over elkaars voeten struikelen. “Daarom zetten wij het best nooit grondtroepen in.”