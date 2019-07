In dit zwembad zal u geen afkoeling vinden

Optische illusies. Dat is de specialiteit van Leandro Erlich (46), een Argentijnse conceptuele kunstenaar wiens tentoonstelling The confines of the great void deze zomer te bezichtigen is in Peking. Absolute blikvanger is deze Swimming pool. Van bovenaf lijkt het op een doodgewoon zwembad, al adviseren we om er niet in te duiken. Er zit namelijk geen water in het “zwembad”. Bezoekers kunnen zelfs gewoon “onder water” rondlopen, met hun kleren nog aan. Heel mooi, maar het zorgt niet meteen voor de – nu toch broodnodige – afkoeling.