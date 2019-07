Politie blundert tijdens livestream persconferentie over dubbele moord met kattenfilter

De Royal Canadian Mounted Police kwam vrijdag in het oog van de storm terecht door een pijnlijke blunder tijdens een persconferentie. In de livestream die op dat ogenblik werd uitgezonden op Facebook, bleek de kattenfilter geactiveerd te zijn, waardoor agente Janelle Shoihet plots met kattenoren en snorharen in beeld verscheen. “Technisch problemen”, klonk de verklaring van de politie nadien.

De persconferentie draaide rond de moord op de 24-jarige Amerikaanse Chynna Deese en haar 23-jarige vriend Lucas Fowler uit Australië. Het jonge koppel werd op 15 juli dood aangetroffen langs een snelweg in het noorden van Brits Columbia. Uit onderzoek bleek dat ze allebei met een kogel om het leven werden gebracht.

Afgelopen vrijdag volgde een update over het onderzoek, al viel die dus vooral op door de kattenfilter die was geactiveerd op Facebook. Al snel volgde een foto op Twitter van de blunder en kreeg het korps de volle laag. “Iemand bij RCMP mist enkele hersencellen”, klonk het onder meer.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) 19 juli 2019

In een reactie excuseerde de politie zich voor het gênante voorval. “We zijn ons hiervan bewust, het gaat blijkbaar om een automatische instelling”, aldus de RCMP. Later volgde ook een nieuwe video waarbij de kattenfilter was uitgeschakeld.

Voorlopig is er nog geen spoor van de dader. Een paar dagen na de dubbele moord werd bovendien nog een dode gesignaleerd langs diezelfde snelweg, weliswaar 470 kilometer verderop. Zo werd afgelopen vrijdag ook het lijk van een oudere man aangetroffen naast een uitgebrande pick-uptruck. De eigenaars van het voertuig, de Canadezen Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18), zijn op dit moment nog steeds vermist. Er wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de doden en vermisten.

