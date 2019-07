Twee vermiste tieners worden nu zelf verdacht van gruwelijke dubbele moord in Canada

De 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky werden kort na de moord op de 23-jarige Lucas Fowler en de 24-jarige Chynna Deese als vermist opgegeven. De twee werden voor het laatst gezien op een verlaten snelweg in het noorden van de Canadese deelstaat British Colombia, niet ver van waar de gruwelijke dubbele moord op die Australische man en zijn Amerikaanse vriendin plaatsvond. Er werd dan ook gevreesd dat ook de twee tieners vermoord waren.

Maar de Canadese politie heeft het duo nu zelf aangeduid als verdachten voor de moord op Fowler en Deese, en bovendien ook voor de moord op een ongeïdentificeerde man wiens lichaam werd teruggevonden op een paar kilometer van de uitgebrande wagen van McLeod en Schmegelsky. De twee tieners werden al levend en wel gespot in het noorden van de deelstaat Saskatchewan, honderden kilometers verder. De politie noemt het duo daarom “gevaarlijk”.

Spoke with the tow truck driver who responded to the call from RCMP to bring this van back to Fort Nelson. He says he didn’t realize it was a murder investigation until he arrived on scene @GlobalBC pic.twitter.com/L03wFuSMFM