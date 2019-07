Zeven doden na bombardementen in Syrië

Minstens zeven mensen, waaronder drie kinderen, zijn dinsdag om het leven gekomen na luchtaanvallen van het regime Assad op verschillende plaatsen in de noordwestelijke regio’s Idlib en Aleppo in Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Maandag nog kwamen er na luchtaanvallen in dezelfde regio al ongeveer vijftig mensen om het leven.

Met de steun van de Russische luchtmacht hebben de Syrische autoriteiten de provincie Idlib gebombardeerd, alsook enkele gebieden in de aangrenzende regio’s Aleppo, Hama en Latakia, zegt de mensenrechtenorganisatie. De provincie Idlib is in de handen van het jihadistische Hayat Tahrir al-Cham, de voormalige Syrische tak van Al Qaeda. Ook andere rebellen- en jihadistische groeperingen zouden er zich verschuilen.

Maandag vond er in dezelfde regio al een luchtaanval plaats, waarbij minstens 43 mensen om het leven kwamen. In bijna drie maanden tijd werden er volgens de mensenrechtenorganisatie bij luchtaanvallen door het regime of door bondgenoot Rusland meer dan 700 burgers gedood, onder wie ongeveer 170 kinderen. In diezelfde periode hebben volgens de Verenigde Naties 330.000 mensen het geweld ontvlucht.