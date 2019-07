Scheidsrechters maken coaches en kapiteins wegwijs: vijf nieuwe regels voor komend seizoen

Yves Vanderhaeghe was in de finale van Play-off 2 vorig seizoen nog razend op scheidsrechter Jonathan Lardot. Voortaan kan hij daarvoor een kaart krijgen. Foto: VDB

Coaches, kapiteins en andere afgevaardigden van de 24 Belgische profclubs (1A en 1B) werden dinsdagmiddag uitgenodigd door het ‘Referee Department’ om hun wegwijs te maken in de nieuwe spelregels die vanaf dit seizoen zullen worden toegepast. De opvallendste nieuwigheden:

1) Protest wordt streng aangepakt

Om het respect voor de refs en hun autoriteit op het veld te verhogen wordt zichtbaar protest strenger bestraft. Spelers zullen sneller een gele kaart krijgen als ze een beslissing verbaal, fysiek of met gebaren aanvechten. Ook trainers, wisselspelers en match officials kunnen een gele en zelfs een rode kaart krijgen als ze zich misdragen op de bank. Als het niet duidelijk is wie de ‘dader’ is dan gaat de kaart naar de trainer.

2) Geen tijdswinst meer door wissels

Spelers die vervangen worden zullen vanaf nu het veld moeten verlaten via de dichtsbijzijnde zij- of achterlijn. Een maatregel die genomen wordt om overdreven tijdwinst tegen te gaan door middel van wissels op wandeltempo op het einde van wedstrijden.

3) Meer duidelijkheid over hands

Hands of niet blijft een ingewikkelde zaak. Bij de aanvallende ploeg wordt een handsbal, intentioneel of niet, altijd bestraft als er een doelkans uit kan voortkomen. Bij de verdedigende ploeg is er alleen sprake van hands als (1) er een bewuste beweging van de hand naar de bal, (2) de bal de hand (of arm) van de verdediger raakt terwijl die zich onnatuurlijk breed maakt om de bal af te blokken en (3) de verdediger de bal met de hand (of arm) raakt boven schouderhoogte. Hands bij verdedigers wordt niet bestraft als (1) de hand (of arm) tegen het lichaam zijn, (2) de bal bij een tackle geraakt wordt door de ‘steunarm’ en (3) als een verdediger de bal per ongeluk wegwerkt tegen zijn eigen hand (of arm).

4) Een voet op de lijn bij strafschoppen

Bij een strafschop moeten keepers vanaf dit seizoen minstens één voet op (of achter) de doellijn hebben staan op het ogenblik dat de strafschopnemer trapt. Doelmannen die te vroeg vertrekken worden bestraft met geel. Ook de VAR zal hier streng op toekijken.

5) Refs bezoeken de club

Tot slot komt het Referee Department ook met een paar opmerkelijke initiatieven om de relaties tussen de clubs en de scheidsrechters te verbeteren. Aan de clubs wordt gevraagd om na elke speeldag feedback te geven over de arbitrage en over elke gecontesteerde beslissing zal na de speeldag openlijk worden gecommuniceerd. Daarnaast zullen de scheidsrechters op niet-wedstrijddagen ook officiële bezoekjes brengen aan de clubs om de goede relaties te onderhouden.

