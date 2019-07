Dochter aangeslagen nadat ouders omkomen bij zwaar ongeval op E40: “Vermoed wordt dat de auto pech kreeg. Hij onderhield zijn auto nochtans heel nauwgezet”

Het was het tweede ongeval in een paar uur tijd, dinsdag op de E40 ter hoogte van Nevele. Maar wel dat met de meest tragische gevolgen. De auto van Germain Biebuyck (75) en zijn vrouw Regina (71) kreeg vermoedelijk pech en kwam daardoor bijna tot stilstand op de rechterrijstrook. Daar werd het voertuig geramd door een vrachtwagen. Voor het echtpaar uit Kluisbergen kwam alle hulp te laat.

Eerst was er een kettingbotsing, richting kust, waarbij vier voertuigen betrokken waren. Daarbij raakten een paar inzittenden lichtgewond. Maar de files waren nog niet helemaal opgelost of in de andere ...