Black-out in Venezuela blijft duren, wel weer stroom in hoofdstad Caracas

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas keert de stroomvoorziening dinsdag geleidelijk aan terug. In andere delen van het land is de stroom nog niet hersteld, berichten lokale media. De krant El Nacional schrijft dat de metro en de luchthaven in Caracas weer gedeeltelijk opereren, maar dat er dinsdagochtend nog altijd geen elektriciteit is in 19 van de 23 deelstaten.

De regering kondigde aan dat mensen niet moesten gaan werken of naar school gaan. Velen gingen toch werken. Het is al de vijfde grote elektriciteitspanne in Venezuela dit jaar. De black-out is, volgens de regering, het gevolg van een “elektromagnetische aanval”. De oppositie wijst dan weer naar corruptie en slecht management.