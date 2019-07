Broer van Lakshmi Mittal opgepakt in Bosnië in fraudeonderzoek

De Indiase bedrijfsleider Pramod Mittal, broer van miljardair en CEO van staalbedrijf ArcelorMittal Lakshmi, is dinsdag opgepakt in Bosnië in een onderzoek naar vermoedelijke fraude. Dat meldt het parket in Bosnië. De fraude zou gebeurd zijn binnen de cokesfabriek GIKIL in het noordoostelijke Lukavac. Mittal is voorzitter van de raad van bestuur van GIKIL.