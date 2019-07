Verwarring troef: is het nu code rood of niet? "Als we bij 40 graden nog geen code rood mogen geven, wanneer dan wel?”

Verwarring troef dinsdagavond. Een halfuurtje nadat het KMI voor woensdag en donderdag in heel het land code rood voor de hitte afkondigde, meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de alarmfase niet van kracht ging. Wat is het nu?

Beide, zo blijkt. “De twee zaken staan los van elkaar”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Code rood van het KMI is een waarschuwing voor extreme temperaturen: de mensen moeten veel drinken, rusten, in een gekoelde ruimte verblijven,… Allemaal zaken die wij ook adviseren. Maar de alarmfase is nog iets anders. Dan wordt de federale crisiscel ingeschakeld om op nationaal vlak maatregelen te nemen. Dan kan de civiele bescherming bijvoorbeeld worden ingezet, of bepaalde openbare gebouwen met airco worden opengesteld. Gezien de korte duur van de hitte – maar twee dagen – achten wij dat deze keer niet nodig.”

De overheidsinstantie zat wel wat verveeld met de melding van het KMI. “Ze hebben ons in snelheid gepakt”, aldus Moonens. “Vervelend, want veel mensen zullen nu in de war zijn. In de toekomst moeten we bekijken of we onze communicatie beter op elkaar kunnen afstemmen.”

KMI-weerman David Dehenauw ziet het probleem niet. “De alarmfase, dat is een beslissing van de overheid. Onze code rood is op basis van thermische en ozoncriteria. Als we bij 40 graden nog geen code rood mogen geven, wanneer dan wel?”

Na ruggespraak met de Risk Assesment Group en met de Algemeen directeur van het KMI, heb ik beslist om CODE ROOD VOOR HITTE af te kondigen voor de komende dagen omdat de objectieve criteria van de alarmfase bereikt worden. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 23, 2019