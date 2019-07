Burgeroorlog wordt op straat uitgevochten: restaurants jennen elkaar met spandoeken

Brussel - Burg King heeft McDonald’s op een ludieke manier op zijn plaats gezet, nadat die laatste Burger King eerder had gejend met een pestbanner op de Anspachlaan.

‘Why try to roast when you can’t even flame grill’, staat er te lezen naast de banner van hamburgerketen McDonald’s. Deze woordspeling komt er een tiental dagen nadat McDonald’s de banner ‘served by a king, or served as a king’ had geplaatst naast de vestiging van Burger King, die een paar dagen daarvoor de deuren had geopend. Onderaan de banner wordt ook de ligging van twee McDonald’s-Filialen in de buurt meegegeven: Beurs op 2 minuten en Nieuwstraat op 2 minuten. Maar Burger King haalt nu op zijn beurt uit, en verwijst tegelijkertijd nog eens fijntjes naar de bereidingswijze van zijn hamburgers, die — in tegenstelling tot concurrent McDonald’s — op de grill gebakken worden. Is hiermee het pleit beslecht of komt er nog een reactie van McDonald’s?