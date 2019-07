Doelvrouw Nicky Evrard trekt naar Spaanse eersteklasser: “Een ideale nieuwe bestemming”

Red Flame Nicky Evrard verlaat het Nederlandse Twente en ondertekende dinsdag een contract bij de Spaanse eersteklasser Sporting Huelva.

De 24-jarige doelvrouw was de voorbije twee seizoenen aan de slag in Enschede. Voordien verdedigde ze de kleuren van AA Gent Ladies (2013-2017).

Bij Huelva waren ze tevreden met de komst van Evrard. “Nicky is een jonge, maar ervaren keepster”, legde coach Antonio Toledo uit. “Haar goede prestaties hebben haar een vaste plaats bezorgd bij het Belgische nationale team. Evrard is sterk in één-tegen-één-situaties, maar ook goed op haar lijn. Bovendien kan ze goed meevoetballen.”

Ook Evrard zelf was in haar nopjes. “Na twee jaar in Nederland bij FC Twente te hebben gespeeld en er de titel te hebben gepakt, was het tijd om een nieuwe competitie te ontdekken en mezelf verder te ontwikkelen”, gaf de Red Flame mee op de clubwebsite van Huelva. “Na een gesprek met het bestuur van Huelva vond ik de Spaanse competitie een ideale nieuwe bestemming. Ik voelde meteen een band met de club. Bij Huelva zal ik de kans krijgen mijn spel naar een hoger niveau te tillen. Ik zal hier tegen aanvalsters van wereldklasse uitkomen. Ik ben overtuigd van de plannen van de club en kijk er naar uit deel uit te maken van de familie.”

“Ik kan mezelf het best omschrijven als een meevoetballende doelvrouw”, stelde Evrard zich tot slot nog even voor. “Ik ben technisch in orde, kan snel spelen en laat mij verbaal graag horen. Ik wil mij heel graag bewijzen in deze nieuwe competitie.”