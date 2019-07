Boris Johnson (55) wordt vandaag officieel tot Brits premier benoemd. Voor de man die als kind al “koning van de wereld” wilde worden, is het een droom die werkelijkheid wordt. Al zou die droom ook kunnen uitdraaien op een nachtmerrie. Want om als premier te slagen in zijn missie, zal de nieuwe partijleider van de Tories meer dan een klein mirakel nodig hebben.