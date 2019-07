CLUBNIEUWS. KV Mechelen heeft al nieuwe doelman, nog geen beslissing over Berahino of Deschacht

Nadat doelman Verrips zijn kat stuurde naar de training, was het paniek bij KV Mechelen. Maar Malinwa heeft al snel een opvolger gevonden die vandaag in principe al aansluit op training. De beslissing over de toekomst van testers Saido Berahino en Olivier Deschacht wordt bij Zulte Waregem pas in de loop van deze week genomen. Bij genk is topaankoop Bongonda dan weer onzeker. Uw clubnieuws van de dag.

KV MECHELEN. Thoelen keert terug

Paniek bij KV Mechelen gisterochtend op training. Doelman en defensieve sterkhouder Michael Verrips (22) stuurde zijn kat en had ook al zijn kastje in de kleedkamer leeggemaakt. Bij KV wisten ze meteen hoe laat het was. De doelman wil een transfer forceren naar promovendus Sheffield United in de Premier League en schuwt daarvoor blijkbaar de zware middelen niet. Bij KV Mechelen wil voorlopig niemand reageren op de zaak. Wel maakte de club meteen werk van Verrips’ opvolging. Yannick Thoelen (29) wordt opgevist uit de B-kern van AA Gent en keert vandaag terug naar de club waar hij tussen 2008 en 2011 al aan de slag was. De Limburger tekent voor drie jaar en sluit in principe vandaag al aan op training.

Zaterdag tegen Zulte Waregem zal Thoelen ook meteen onder de lat moeten staan bij de promovendus. Tweede doelman Bram Castro (36) is out met een spierscheur.(thst, dige, svc, dvd)

ZULTE WAREGEM. Tester Berahino blijft tot zondag

De beslissing over de toekomst van Saido Berahino wordt in de loop van deze week genomen. De 25-jarige aanvaller blijft tot zondag op test bij Zulte Waregem. Zijn contract bij de Engelse club Stoke City is nog niet verbroken. Daaraan wordt gewerkt achter de schermen. Let wel: indien Berahino vóór zaterdag nog geen overeenkomst heeft getekend bij Zulte Waregem, zal hij ook niet kunnen aantreden in de openingswedstrijd tegen KV Mechelen. Ook over de situatie van tester Olivier Deschacht wordt deze week beslist. Als hij fysiek voldoet, kan de 38-jarige veteraan een contract voor één seizoen tekenen.

Het is nog steeds afwachten of Dimitri Oberlin zaterdag de openingswedstrijd tegen KV Mechelen haalt. De spits liep een zware verstuiking op aan de enkel en werkt momenteel een individueel programma af. Datzelfde geldt voor Marvin Baudry (buikspieren) en Marco Bürki (teen). Linksachter Nikos Kainourgios (voet) kon wel opnieuw aansluiten bij de groep.(jcs)

KRC GENK. Bongonda onzeker voor Kortrijk

Mazzu kan vrijdag waarschijnlijk nog steeds geen beroep doen op Bongonda. Die blesseerde zich in de oefenpartij tegen Lokomotiva Zagreb aan de rug en kon nog steeds de training niet hervatten. Odey en Paintsil stonden wel op het oefenveld, al is die laatste nog steeds niet (knie)zorgenvrij. Ndongola houdt het deze week bij revalideren, Maehle gaat wel weer voluit.(mg)

CERCLE BRUGGE. Omega traint meteen mee

Nieuwkomer Stephane Omeonga trainde meteen mee. Wegens de warmte werd de namiddagtraining afgelast. Vandaag wordt om 11 uur getraind.

Er werden intussen al 3.800 abonnementen verkocht. Benjamin Lambot tekende in ­Cyprus, Paul Nardi gaat naar Lorient in de Franse Ligue 2.(kv)

KV OOSTENDE. Extra bus naar Anderlecht

De bussen van de supportersfederatie Kustboys zitten zo goed als vol voor de verplaatsing naar Anderlecht, en daarom worden vijftig extra plaatsen voorzien. Sané en Guri bleven binnen. Jonckheere maakte de training vol.(jve)