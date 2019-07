Anderlecht-coach Simon Davies verrast: “Kompany wordt in principe geen kapitein”

Simon Davies (45) is de schaduw van Vincent Kompany. De Welshman is de officiële coach van Anderlecht omdat Vince The Prince uiteraard zelf zal spelen en nog niet over het nodige trainersdiploma beschikt. Davies heeft dus de macht om de speler-manager te wisselen als die eens niet in de wedstrijd zit. Al zal ook dat alleen kunnen met toestemming van de baas. De 10 geboden van Simon Davies zijn dus ook die van Vincent Kompany, die nog geen interviews geeft. “Ach, Vinnie wordt een geweldige manager.”