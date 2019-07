Courtois de penaltyheld voor Real in spektakelstuk tegen Arsenal

Eden Hazard heeft er zijn tweede (oefen)match voor Real Madrid opzitten. Tegen Arsenal kwam hij ietsje minder in het stuk voor, maar de 53.000 toeschouwers in Landover – nabij Washington DC – maalden er niet om. Zij kregen een spektakelstuk voorgeschoteld, dat op 2-2 eindigde. De Koninklijke won wel de penalty shoot-out, dankzij een redding van de prima keepende Thibaut Courtois.

Zinédine Zidane ging in het FedEx Field aan het experimenteren. Hij koos voor een offensieve 4-4-2 met Vazquez en Hazard op de flanken en het duo Benzema-Jovic voorin. Het leek meteen goed uit te pakken: Arsenal-doelman Martinez moest zich reppen om de knal van Benzema te stoppen, en het schot van Jovic – knap aangespeeld in de zestien door Hazard – werd nog net geblokt.

Het duurde echter niet lang vooraleer de Gunners overnamen. Navas moest al twee keer ingrijpen, bij de derde keer werd hij omspeeld en moest de bal van de lijn worden gekeerd. Nacho deed dat echter met zijn hand en mocht na tien minuten en twee gele kaarten al gaan douchen. Lacazette zette de penalty om: 0-1. Met een man meer duwde Arsenal door en speelde het Real een tiental minuten zoek. Het eindigde met de 0-2, met dit keer Lacazette als aangever. Na een pass door de as zette hij spitsbroer Aubameyang alleen voor Navas, die alweer omspeeld én geklopt werd.

Tweede rode kaart

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Real er ietwat door en vijf minuten voor rust helemaal, nadat bij Arsenal ook Sokratis met twee gele kartonnetjes van het veld werd gestuurd. Benzema kreeg nog een prima kopkans, maar knikte tegen de paal. Hazard kwam ietsje minder in het spel voor dan tegen Bayern en werd – zoals voorzien – aan de rust gewisseld.

Na rust nam Courtois plaats in doel en mocht zowaar ook Bale opdraven. De Welshman – op weg naar de exit bij Real – werd flink bejubeld door de fans en bedankte al na tien minuten door de aansluitingstreffer binnen te tikken. Arsenal was nergens meer en dat bleek ook drie minuten later toen Marcelo Asensio bediende. De Spanjaard had al tegen de paal getrapt, maar maakte er nu met een stevige knal 2-2 van. Jammer dat hij meteen daarna al van het veld moest worden gedragen met een blessure.

Dank u, Bale en Courtois

De hoofdrollen zouden uiteindelijk voor Courtois en Bale zijn. Laatstgenoemde maakte er net niet 3-2 van, maar was wel opnieuw belangrijk door een schot van de ‘bezoekers’ van de lijn te keren. De fans en de Spaanse pers smulden ervan want de aanvaller is meer dan ooit een thema. Maar er was dus ook de nummer één van de Rode Duivels die zich in positieve zin liet opmerken. Eerst moest hij Aubameyang, die op hem afgestormd kwam, afstoppen. En in de slotfase deed hij dat nog eens over, oog in oog met invaller Nketiah.

Vrijdag derby

U hebt het al begrepen: aan kansen was er geen gebrek in deze wedstrijd voor de International Champions Cup, die op 2-2 eindigde. Maar in de VS zien ze liever geen draws en dus bepalen strafschoppen steeds wie de winnaar is, die dan twee punten krijgt – de verliezer krijgt er eentje. In dit geval was Courtois opnieuw de held door de elfmeter van Xhaka te stoppen. Aangezien ook Monreal miste, mocht Real juichen. Wat de fans betreft, hebben die van béíde teams zich geamuseerd.

Real Madrid voor rust: Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Mendy, Vazquez, Kroos, Modric, Hazard, Benzema, Jovic (15’ Varane)

Real Madrid na rust: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos (65’ De La Fuente), Marcelo, Asensio (65’ Vinicius), Modric (65’ Fidalgo), Kroos (65’ Seoane), Isco, Bale

Arsenal: Martinez, Chambers, Sokratis, Kolasinac, Jenkinson, Willock (46’ Monreal), Xhaka, Özil (74’ Saka), Mkhitaryan, Lacazette (74’ Nketiah), Aubameyang (75’ Burton)

Doelpunten: 10’ Lacazette (strafschop) 0-1, 24’ Aubameyang 0-2, 56’ Bale 1-2, 59’ Asensio 2-2

Rode kaarten: 10’ Nacho, 40’ Sokratis

