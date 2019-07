Italiaanse premier nu toch gewonnen voor hogesnelheidstrein Turijn-Lyon

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdag zijn steun uitgesproken voor de controversiële hogesnelheidslijn (TAV) van Turijn naar Lyon. Conte maakt daarmee een bocht van 180 graden. In maart zei hij namelijk nog dat hij Parijs en Brussel zou proberen diets te maken dat het project economisch gezien geen steek houdt.

Het miljardenkostende spoortraject met een ongeveer 60 kilometer lange tunnel door de Alpen is al jaren gepland. De bouw is al deels begonnen. Het traject zou treinritten tussen belangrijke Europese steden als Milaan, Venetië, Barcelona, Lissabon en Parijs aanzienlijk bespoedigen en meer goederenverkeer op de sporen brengen. Binnen de Italiaanse regering woedt echter al maanden een bittere strijd over de hogesnelheidslijn tussen de voorstanders van regeringspartij Lega en de tegenstanders van de vijfsterrenbeweging (M5S).

In een videoboodschap aan het Italiaanse volk trachtte Conte zijn veranderde standpunt uit te leggen. Hij had het onder andere over “nieuwe elementen” die de voorbije maanden naar boven zijn gekomen. Zo zou de Europese Unie een groter deel van de kosten voor haar rekening nemen. “Er staat heel wat geld op het spel. Beslissen om het werk niet af te maken, zou neerkomen op een verlies van Europees geld, en zou ons ook blootstellen aan alle kosten die het gevolg zijn van het opblazen van de deal met Frankrijk”, aldus Conte.

De Europese Commissie onderstreepte in het verleden al het belang van het spoorproject voor Europa en waarschuwde dat bij verdere vertragingen het risico op de intrekking van EU-middelen toeneemt. Ook Frankrijk staat achter het project.