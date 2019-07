Duurzaam is anders: deelsteps in Kortrijk moeten elke avond naar Brussel gebracht worden om op te laden

Kortrijk - Er bestaat wat ophef over de deelsteps die sinds vorige week in Kortrijk gebruikt kunnen worden. Die moeten elke avond in Brussel opgeladen worden.

Op vijftien strategische locaties in het centrum van de stad vind je sinds vorige week vijftig elektrische steps van het bedrijf Circ. Eigenlijk is dat een multinational met thuisbasis in Berlijn en Belgische uitvalbasis in Brussel. Het is een proefproject tot eind dit jaar en daarom worden de steps iedere avond uit het stadsbeeld geplukt en naar Brussel gebracht. Om ze ’s morgens weer uit te zetten. Een slechte ecologische voetafdruk dus en dat veroorzaakte enige commotie op sociale media.

“Dat ze in Brussel opgeladen worden, is correct, maar als we ermee doorgaan, komt er een lokale post”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). “De stad heeft die steps ook niet aangekocht. Dat is Circ. Voor ons zijn deze deelsteps een nuloperatie.”

Dat zal dus afhangen van het gebruik. Het systeem werkt net zoals het groene Mobit-deelfietsensysteem, waarbij je via je smartphone kan zien waar in de buurt er een e-step beschikbaar is. Je ontgrendelt voor een euro en je rijdt voor vijftien eurocent per minuut. Dat betekent negen euro per uur. “De steps zijn bedoeld voor kortere afstanden”, zegt Weydts, “Het is een aanvullend systeem.”

Het eerste weekend werden de steps veelvuldig gebruikt. Deze week is dat met Kortrijk Congé veel minder.

De taxibestuurders zien de komst van de deelsteps met lede ogen tegemoet. Zij zien hun aantal ritten aan het station van Kortrijk dalen. De oorzaak is volgens hen het aanbod aan andere mobiliteitsmogelijkheden. Zo waren er de groene fietsen van Mobit. Sommige reizigers nemen ook gewoon een vouwfiets mee op de trein en sinds vorige week dus ook de deelsteps.