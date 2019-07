Ouders vermiste Théo Hayez (18): “Als hij de aarde verlaten heeft, amuseert hij zich nu wellicht met walvissen en dolfijnen”

Even flakkerde de hoop op in de zoektocht naar de vermiste Belg Théo Hayez, toen een onafhankelijk onderzoeksteam in de bosjes in Byron Bay (Australië) een pet vond die van hem zou zijn. Maar ondanks inspanningen van vrijwilligers om de zaak in de aandacht te houden, ebt diezelfde hoop om de 18-jarige backpacker levend terug te vinden langzaam weg. Ook bij zijn ouders.

Théo Hayez verdween twee maanden geleden na een avondje stappen in de kustplaats Byron Bay, ten zuiden van Brisbane en 390 kilometer ten noorden van Port Macquarie. Toen zijn familie, met wie hij dagelijks contact had, plots niets meer hoorde, sloegen ze alarm. De hostel waar hij logeerde maar dus niet meer uitcheckte, deed zes dagen later hetzelfde. De Australische politie verspreidde een opsporingsbericht en ging koortsachtig op zoek naar getuigen “in deze toch wel onrustwekkende verdwijning”.

Drones, klimmers, duikers, helikopters, vrijwilligers,...allemaal werden ze ingeschakeld in de fysieke zoektocht om de jonge Belg te vinden. Ook Belgische speurders sprongen op het vliegtuig om hun collega’s na drie weken zoeken, bij te staan.

Théo’s vader (rechts) riep, gesteund door de peter van de jongen, op om informatie. De politie verspreidde beelden van bewakingscamera’s, waarop duidelijk te zien is welke kleren Théo Hayez (rechts) die avond droeg.

Laurent Hayez, de vader van Théo, aarzelde geen moment en vloog naar Australië in de hoop terug te keren met zijn zoon. “Toen ik vertrok uit België, beloofde ik Théo’s kleine broer Lucas dat ik zijn broer naar huis zou brengen”, zei hij toen zwaar geëmotioneerd op een persconferentie. “Alstublieft, help me mijn belofte aan hem te houden. Mensen hebben de kracht. Laat liefde heersen. Dank u.”

Begin juli werd de zoektocht door de politie gestaakt, vrijwilligers bleven wel actief en richtten een website ’Looking for Théo Hayez’ om de zaak in de aandacht te houden. “Het politieonderzoek blijft lopen en we doen er alles aan om een spoor te vinden van Théo”, benadrukte het Australische speurdersteam toen.

Maar ondanks het harde werk van vrijwilligers werd het stiller rond Théo Hayez en begon ook zijn familie de hoop te verliezen. Tot op 19 juli bekendgeraakte dat er een pet gevonden was op 200 meter van het strand in Cape Byron. Een pet, die misschien wel van de vermiste backpacker is en die de politie meenam voor analyse.

Maar ondanks het sprankeltje hoop, weet ook de familie dat het na 54 dagen steeds moeilijker wordt om Théo levend terug te vinden. “Ik wil iedereen bedanken, die zoekt naar onze zoon”, schrijft de vader van Theo in een emotionele boodschap. “We hopen natuurlijk op een ander scenario maar als Théo de aarde verlaten heeft, zal hij zich nu wellicht amuseren met dolfijnen, walvissen en zeeschildpadden. Zijn moeder, broer en ik kijken vaak naar zijn mooie lach op de foto’s van zijn Australische avontuur en we zijn blij dat hij de laatste zes maanden (van zijn te korte leven….) doorbracht in een fantastisch land.”