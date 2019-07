Overblijfselen onder Saddam Hoessein geëxecuteerde Koerden opgegraven

Irak is dinsdag gestart met het opgraven van de lichamelijke overblijfselen van meer dan 70 Koerden die het slachtoffer werden van het regime van Saddam Hoessein. Onder hen zijn vrouwen en kinderen van 0 tot tien jaar.

De lichamen werden gevonden in een massagraf in het zuiden van de provincie al-Muthanna, op 300 kilometer ten zuiden van Bagdad. Het gaat enkel om de lichamen die in de bovenste laag van het graf werden aangetroffen, in de diepere lagen kunnen volgens forensisch arts Zaid al-Youssef nog meer lichamen begraven liggen.

Foto: AFP

“De verzamelde bewijzen geven aan dat ze in 1988 geëxecuteerd werden”, aldus al-Youssef. Hij verwijst daarmee naar de Al-Anfaloperatie gericht tegen de Koerdische bevolking, die onder het bewind van Saddam Hoessein van 1986 tot 1989 werd uitgevoerd. De dictator, die in 2003 door een invasie onder leiding van Amerika werd afgezet, werd opgehangen voor hij terecht kon staan voor deze genocide, waarbij zo’n 180.000 Koerden vermoord werden.

Foto: AFP

Volgens de autoriteiten liet het regime van Saddam Hoessein in de jaren 80 en 90 meer dan een miljoen mensen verdwijnen. Van velen van hen is nog altijd niet geweten wat hen overkomen is.