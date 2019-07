Hersenscan van Amerikaans ambassadepersoneel in Cuba wijst op “abnormaliteiten”

De hersenen van het Amerikaanse ambassadepersoneel dat in Havana mysterieuze gezondheidsproblemen opliep vertonen mogelijke abnormaliteiten. Dat moet blijken uit een Amerikaans onderzoek. De bevindingen werden intussen al door Cubaanse experts en door Havana zelf verworpen.

Wetenschappers van de universiteit van Pennsylvania vergeleken de hersenscans van 40 personeelsleden van de Amerikaanse overheid met die van 48 gezonde personen en troffen “significante verschillen” in de witte en grijze materie aan tussen beide groepen van testpersonen. Er was bij het ambassadepersoneel ook sprake van een afwijkende functionele connectiviteit in de hersengebieden die visuele en auditieve signalen verwerken, aldus de resultaten van de studie die dinsdag in het blad Journal of the American Medical Association (JAMA) verscheen. De onderzoekers wijzen er wel op dat het klinische belang van die verschillen niet duidelijk is en dat verder onderzoek wellicht nodig is.

Incidenten

In een reactie op de Amerikaanse studie verklaarde directeur Mitchell Valdes van het Cubaanse centrum voor neurowetenschappen alvast dat “de auteurs van de studie zelf toegeven dat het onderzoek niet sluitend is en dat ze geen verklaring hebben voor hun bevindingen”. Cubaanse experts menen dan weer dat de verschillen mogelijk toegeschreven kunnen worden aan fouten in de metingen of werden beïnvloed door de psychologische toestand van de patiënten. Havana beschuldigt de Amerikaanse regering er tot slot van dat die de incidenten als voorwendsel gebruikt om het agressieve beleid ten aanzien van de Cubaanse regering goed te praten.

Tussen 2016 en 2018 kregen tientallen Amerikaanse maar ook Canadese diplomaten in Cuba te kampen met mysterieuze gehoorproblemen. Enkelen onder hen waren hun gehoor volledig kwijt, meldde het State Department. Andere symptomen waren fantoomgeluid of oorsuizen, zware hoofdpijn, duizeligheid en slaapstoornissen. Als gevolg van de incidenten trokken zowel de Amerikanen als de Canadezen een groot deel van hun medewerkers terug uit Cuba. Over de oorzaak van de ziekteverschijnselen is tot nu toe niets geweten.