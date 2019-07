GETEST. Deze (nieuwe) attracties zijn de moeite waard in Bobbejaanland

Heb je plannen om naar een pretpark te gaan, maar geen tijd om research te doen? Het gezin Leysen test speciaal voor jou uit welke attracties de moeite zijn. In deze aflevering: Bobbejaanland. Volgens Ziya ben je het best geholpen met een waterattractie bij deze hete temperaturen, terwijl Leyla ook een zegje heeft over het eten. “Er mogen best wat meer vegetarische opties zijn”, klinkt het.