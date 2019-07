Het was heel donker in Brugge: openbare verlichting werkte niet door technisch defect

Brugge - Het was donker afgelopen nacht in Brugge en omstreken. Door een technische panne werkte de straatverlichting namelijk niet. “Er was inderdaad een defect aan de openbare verlichting”, bevestigt waarnemend burgemeester Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Daardoor brandde die op het ganse grondgebied Brugge niet. Zowel de deelgemeenten als de binnenstad bleven donker.”

Het euvel kon uiteindelijk in de loop van de nacht nog verholpen worden. “Het ging om een storing in het systeem dat de openbare verlichting stuurt ter hoogte van het Waggelwater”, aldus Van Volcem. “Daardoor brandde de verlichting een ganse poos niet. En dat had wel zijn effect op een groot deel van Brugge.”