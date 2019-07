Code oranje voor alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen: “Ga gerust wandelen maar maak geen vuur”

Het Agentschap Natuur en Bos heeft code oranje afgekondigd voor alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen. “Mensen mogen nog steeds de natuur intrekken, maar maak zeker geen vuur”, zegt woordvoerder Filip Hubin.

Code oranje betekent ‘hoog gevaar’. “Dat wil zeggen dat het erg droog is in onze bossen en natuurgebieden”, zegt Hubin. “De kans op brand neemt aanzienlijk toe. Het is bij code oranje verboden om vuur te maken, zelfs op de plaatsen waar het normaal wel toegelaten is. Rook niet en laat kinderen niet zonder toezicht toe op het terrein. Ook de beheerders van natuurgebieden zijn extra waakzaam, samen met de lokale brandweerdafdelingen die meteen uitrukken bij een oproep.”

Sommige gebieden, zoals de Kalmthoutse Heide in de provincie Antwerpen, zijn voorzien van brandtorens. “Deze worden bemand door opgeleide vrijwilligers die het gebied monitoren en bij brand meteen kunnen overgaan tot actie.”

Nog geen rood

Momenteel is er nog geen code rood van kracht. “Maar we evolueren dat elk uur opnieuw”, zegt Hubin. “Het ziet er niet naar uit dat we naar rood gaan moeten schakelen maar je weet natuurlijk nooit. Rood betekent dat het risico op brand te groot is: alle bossen en natuurgebieden worden dan afgesloten voor het publiek.”