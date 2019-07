Lionel Messi kent zijn schorsing na rode kaart in troostfinale Copa America

Argentinië zal in maart volgend jaar in het eerste kwalificatieduel voor het WK 2022 in Qatar niet kunnen rekenen op Lionel Messi. Het goudhaantje van Barcelona moet een speeldag schorsing uitzitten na zijn rode kaart in de kleine finale van de Copa America tegen Chili (2-1 winst voor Argentinië). Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL laten weten.

Messi kreeg in de kleine finale rood, toen hij en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden. De Argentijnse captain was nadien helemaal niet te spreken over zijn uitsluiting (en de wedstrijdleiding in het algemeen tijdens het toernooi in Brazilië) en weigerde zijn bronzen medaille op te halen. Ook haalde hij zwaar uit naar de CONMEBOL, die hij corrupt noemde.

De Argentijnen vreesden hierdoor een stevige straf voor hun sterspeler, maar dat bleef uiteindelijk ongegrond. Naast de schorsing moet Messi ook nog een boete van een kleine 1.500 euro betalen.

Het was pas de tweede rode kaart in de carrière van de kleine Argentijn. Messi kreeg zowel in zijn eerste als vooralsnog laatste interland rood te zien. Op 17 augustus 2005 pakte de destijds 18-jarige Messi binnen zestig seconden rood.

Zijn eerste rode kaart tegen Hongarije (17 augustus 2005):

Zijn tweede rode kaart tegen Chili (6 juli 2019):