OPROEP. Hoe kom jij de hittegolf door?

Tot 39 graden op woensdag en een climax van maar liefst 40 graden op donderdag: het is heet in België. Terwijl de ene kiest voor een frisse duik in de Noordzee, blijft de andere liever binnen in de zetel liggen met de airconditioning aan. Of toch maar samen leggen voor een plonsbadje? Of zoek je op een echt originele manier verkoeling? Laat het ons dan weten!