Ochoa meldt zich dan toch bij Standard na afwezigheid op fandag

Guillermo Ochoa heeft zich vanochtend op Standard gemeld. De Mexicaanse doelman schitterde zondag op de jaarlijkse fandag nog in afwezigheid.

Als reden gaf Ochoa, die hoopt op een mooie transfer, een probleem met het visum van zijn dochtertje aan. De Luikse club kon daar toen niet mee lachen. “Het is niet wat je van een prof verwacht”, zei CEO Alexandre Grosjean in een reactie. De 34-jarige doelman moet in principe eerst zijn fysieke proeven doen. Het is uitgesloten dat hij zaterdag op Cercle Brugge in doel staat. Die plek lijkt weggelegd voor de jonge Arnaud Bodart. ?