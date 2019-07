Toelatingsexamen voor geneeskunde te moeilijk? William (18) slaagde voor Nederlandstalige én Franstalige versie: “Ik dacht: dan heb ik meer kans”

Tervuren -

Slechts één op de vier deelnemers aan de Nederlandstalige toelatingsproef voor geneeskunde, slaagde in het examen. Aan Franstalige kant slaagt maar 15 procent. Maar de 18-jarige William Petit kan kiezen in welke taal hij voor dokter gaat studeren: hij slaagde in beide examens. “Ik dacht, ik doe twee keer mee. Dan heb ik meer kans om erbij te zijn”, zegt de tweetalige rugbyspeler uit Tervuren.