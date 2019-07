Kwade bizon heeft het gemunt op 9-jarig meisje en lanceert haar de lucht in

Een 9-jarig meisje is dinsdag aangevallen door een kwade bizon die zich wellicht bedreigd voelde. Het kind was, samen met 50 anderen, dieren aan het bekijken in het nationaal park Old Faithful toen ze te dichtbij kwam. De bizon viel het meisje aan en lanceerde haar de lucht in, waarna ze meteen de eerste zorgen toegediend kreeg. Ondertussen is alles oké met haar.