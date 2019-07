Negenendertig doden bij blikseminslagen in India

Bij moessonstormen in de oostelijke Indiase staat Bihar zijn zeker 39 personen om het leven gekomen door blikseminslag. Dat melden de hulpdiensten woensdag.

De doden werden dinsdag en woensdag gemeld, zegt een verantwoordelijke van de controlekamer voor rampenbestrijding van Patna, de hoofdstad van Bihar. De slachtoffers waren “vooral landbouwers of daklozen die buiten waren”. Veel huizen met strodak stortten in en schuurtjes werden weggeblazen.

Foto: AFP

De dodentol van overstromingen en ongevallen tijdens het moessonseizoen in Bihar loopt zo op tot meer dan 105. Bliksem en storm zijn normaal in India in het moessonseizoen, dat begint in juni en eindigt in september. Vorig weekend kwamen 41 personen om door bliksem en storm in Uttar Pradesh, de staat die aan Bihar grenst.

In juli zijn meer dan 250 Indiërs om het leven gekomen door de regen in India. De meeste doden vielen in Bihar en de noordoostelijke staat Assam.