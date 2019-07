Anderson Esiti voor vet contract en stevige transfersom op weg naar Griekenland, Laurent Depoitre traint mee bij AA Gent

Geen spoor van Anderson Esiti op training bij AA Gent. De Nigeriaanse middenvelder nam gisteren al afscheid van zijn ploegmakkers bij de Buffalo’s en lijkt nu echt op weg naar Griekenland waar hem een riant contract wacht bij PAOK.

Met de overgang van ‘Man Mountain’ Esiti zou er een transfersom van drie à vier miljoen euro gemoeid zijn. Esiti zou zelf ook een goede zaak doen met de overstap naar PAOK waar hij een loon kan verdienen dat meer dan het dubbele is dan wat hij in Gent incasseerde. De Buffalo’s zouden bovendien winst maken op de middenvelder die in 2016 voor 1,5 miljoen van Estoril kwam.

Laurent Depoitre - die gisteren een driejarig contract ondertekende bij AA Gent - was dan weer wel aanwezig op de laatste Gentse groepstraining voor de Europese voorrondewedstrijd tegen het Roemeense Viitorul Constanta.