Noord-Korea legt Russische vissersboot aan de ketting

Noord-Korea houdt al een week een Russische vissersboot vast met zeventien bemanningsleden aan boord. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de Noord-Koreaanse territoriale wateren geschonden hebben. Dat meldt de Russische ambassade in Pyongyang woensdag.

“De Noord-Koreaanse kustwacht heeft de Russische vissersboot op 17 juli in beslag genomen omdat ze de regels heeft geschonden om het Noord-Koreaanse territorium in te komen en er te blijven”, zegt de ambassade in een communiqué. Het schip, met zeventien bemanningsleden aan boord, onder wie vijftien Russen en twee Zuid-Koreanen, ligt momenteel voor anker in de haven van Wonsan.

Hotel

De kapitein, zijn adjunct, en twee Zuid-Koreaanse matrozen logeren in een hotel van Wonsan, dat grenst aan de Japanse Zee. De andere matrozen verblijven nog op de boot, aldus het communiqué.

Maandag bezochten Russische diplomaten van het Russische consulaat in Noord-Korea de bemanning. Ze zijn “allemaal gezond”. “De ambassade van Rusland staat permanent in contact met de Noord-Koreaanse overheid. We nemen alle nodige maatregelen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.”