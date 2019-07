Het is een terugkerend tafereel: jonge veldbestormers die hun grote helden van dichtbij willen zien. Tijdens een training in de voorbereiding in China springt Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo bij om de beveiligers te helpen.

Juventus is momenteel in China ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A. Zondag ging de ploeg onderuit tegen Tottenham Hotspur in de International Champions Cup. Later deze week speelt het nog tegen Inter Milan (vandaag, woensdag) en Atlético Madrid.