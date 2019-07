Slechts 35 arrestaties, terwijl anti-immigratieraids in VS duizenden op het oog hadden

Een anti-immigratie-operatie van de Amerikaanse immigratie- en douanediensten (Immigration and Customs Enforcement, afgekort ICE) heeft 35 arrestaties opgeleverd en niet de duizenden die vooropgezet waren. Het tegenvallend resultaat is mogelijk het gevolg van de aandacht die er vooraf aan gegeven werd in de media, niet in het minst door president Donald Trump zelf.

De Operation Border Resolve focuste op meer dan 2.000 families die van de immigratierechter het bevel hadden gekregen om weg te gaan. De immigratie- en douanedienst ICE had in februari aan families gevraagd om zichzelf aan te geven, maar slechts 65 waren naar kantoren van het agentschap gestapt.

Toch wil ICE blijven achter de tienduizenden gaan die illegaal in het land verblijven en die bevel kregen om te vertrekken. ICE verzette zich in een persconferentie ook tegen het gebruik van de term ‘raid’ voor het opsporen van illegaal in het land verblijvende personen.