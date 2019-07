Nu ook Gianni Bruno op test bij Zulte Waregem

Naast Saido Berahino en Olivier Deschacht verscheen ook deze morgen Gianni Bruno als tester op de oefenvelden van Zulte Waregem. Bruno is een vrije speler nadat zijn contract niet verlengd werd bij Cercle Brugge. Hij was te duur.

De 27-jarige centrumspits scoorde vorig seizoen dertien keer voor Cercle Brugge. De Belgische Italiaan was daarvoor vooral in Frankrijk aan de slag en ook een jaartje in Rusland. Bruno is een jeugdproduct van het Franse Rijsel.

Tardieu dicht bij Troyes

Daarnaast staat ook Florian Tardieu dicht bij een overgang naar het Franse Troyes uit de Ligue 2. De middenvelder werd vorig seizoen binnengehaald en met de loftrompet onthaald. Maar Tardieu kon zich nooit doorzetten aan de Gaverbeek. Een vertrek lijkt ons logisch nadat hij te weinig aan spelen toekwam.