Vlaamse nationale radiozenders voortaan te beluisteren via één platform

De radiozenders van DPG Media, VRT en Mediahuis bieden hun reguliere nationale radiostations en extra digitale extensies voortaan aan via het gezamenlijk digitaal radioplatform “Radioplayer”. Dat kondigen de drie mediabedrijven woensdag samen aan.

Radioplayer is ontwikkeld door de Britse openbare omroep BBC en is al actief in landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en voortaan dus ook in Vlaanderen.

Nationaal en lokaal

Ook in Franstalig België is het platform al in gebruik, en worden er zowel nationale als lokale zenders op aangeboden. Aan Vlaamse kant sluiten nu ook de nationale zenders Qmusic en Joe (DPG Media), Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM, en Klara (VRT) en Nostalgie en NRJ (Mediahuis) aan. Maar in de toekomst is dat ook mogelijk voor de Vlaamse lokale zenders en netwerkzenders.

Het radioplatform is online te beluisteren via de website Radioplayer.be, via de desktop, laptop en mobiel of via de smartphone en tablet. Iedereen kan gemakkelijk van de ene naar de andere zender schakelen zonder naar een andere website te moeten surfen. Daarnaast is er ook de Radioplayer-app, die gratis te downloaden is in de App Store op iOS-toestellen en in Google Play op Android-toestellen.