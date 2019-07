Lommelaar riskeert internering voor ernstige slagen aan vader

Lommel - De procureur in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag de internering gevraagd voor een 35-jarige man uit Lommel, die terechtstond voor het toebrengen van ernstige slagen aan zijn eigen vader. De man zou met een ernstige geestesstoornis kampen, waardoor hij zijn daden niet onder controle kan houden. De vader liep bij de schermutseling een dubbele kaakbeenbreuk op.

Op 21 juli 2018 kwamen vader en zoon elkaar tegen, hoewel hun contact al een tijdlang verbroken was. Ze troffen elkaar toevallig in Lommel omdat ze een cursus over een outdoor-gps wilden bijwonen. De vader probeerde de beklaagde te ontwijken, maar die begon hem meteen vanalles te verwijten. Er werd al een eerste vuistslag uitgedeeld.

Arbeidsongeschikt

De beklaagde bleef daarna op de parking ronddwalen en viseerde nadien opnieuw zijn vader. Als een razende begon hij zijn vader te slaan. De man moest verschillende klappen op zijn hoofd incasseren. Volgens de procureur probeerde de beklaagde zijn vader te raken zoveel hij maar kon. Het slachtoffer was verschillende maanden arbeidsongeschikt.

Tijdens het onderzoek legde de beklaagde bizarre verklaringen af. Naar eigen zeggen had hij drie vaders. De man bleek over een rijkgevulde fantasiewereld te beschikken. In het verleden was hij als kind verkocht geweest en dat hij wilde het slachtoffer betaald zetten. Uit het psychiatrisch verslag bleek dat het recidivegevaar bij de man zeer groot is. De verdediging was vragende partij voor een residentiële opname om de dertiger gepast te laten behandelen.