96-jarige oud-nazi aangeklaagd voor aanzetten tot haat

Karl Münter, een oud-SS’er van 96 jaar, wordt ervan beschuldigd aangezet te hebben tot haat in een documentaire over een bloedbad in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij tientallen burgers werden vermoord door de SS.

De beschuldiging is bevestigd door een woordvoerder van het gerecht in Hildesheim. Hij zei dat de bejaarde man een interview had gegeven aan de openbare omroep ARD. In het interview had hij de Holocaust geminimaliseerd en gezegd dat de slachtoffers van het bloedbad in het Franse Ascq in 1944 zelf schuld hadden aan hun dood.

Explosieven

Enkele maanden voor de invasie van Normandië hadden leden van het Franse verzet explosieven aangebracht op de spoorweg nabij Rijsel. Daardoor ontspoorde een trein. Er vielen geen gewonden. Kort daarna beval de SS een vergeldingsactie in het dorp Ascq. Daarij werden 86 jongens en mannen naar de spoorlijn gesleept en daar werden ze in koelen bloede doodgeschoten.

De 96-oud-SS’er wordt ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan het bloedbad, maar de feiten zijn verjaard en niemand kan er nu nog voor vervolgd worden. Volgens lokale media had de man vorig jaar aan de pers verklaard: “Als ik mensen arresteer, dan ben ik verantwoordelijk voor hen. En als ze weglopen, heb ik het recht om ze dood te schieten.”

De man riskeert een celstraf van vijf jaar.