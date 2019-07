Boezemvriend neemt het op voor Verrips, die weg wil bij KV Mechelen: “Hij verdient het niet om al die sh*t over zich heen te krijgen”

Daags na de heisa rond Michael Verrips (22) werd Gustav Engvall (23) bestookt met talloze vragen van ploegmaats. De Zweed is een boezemvriend van de Nederlandse goalie die met zijn plotse vertrek de boel op stelten zette Achter de Kazerne.

Verrips verdween als een dief in de nacht en maakte zijn kastje op de club leeg. Hoewel Malinwa aanstaande zaterdag in 1A aantreedt, wil de doelman weg. “Of ik verrast ben door zijn move? Ergens wel, maar als je dit wereldje een beetje kent, is het héél normaal”, reageerde Engvall op de commotie. “Ik ben al bij verschillende clubs gepasseerd. Spelers komen en gaan. Zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij. De ene dag zit je achteroverleunend in de zetel uit te rusten voor de training van morgen. De andere dag sta je in de transferspotlights.”

“Niet ‘Mickey’ zijn manier van doen”

De manier waarop Verrips een transfer probeert te forceren, is natuurlijk niet netjes. “Dit is niet ‘Mickey’ zijn manier van doen”, neemt Engvall het op voor de Nederlander die een vriend voor het leven werd. “Dit is ingestuurd door mensen rondom hem. Mickey moet zich focussen op familie en vrienden, en niet luisteren naar de mening van anderen. Hij verdient het niet om nu al die sh*t over zich heen te krijgen. Met zijn reddingen hielp hij ons aan de promotie en bezorgde hij ons de beker.”

Premier League-promovendus Sheffield United wil Verrips graag inlijven. “Ik hou me daar liever buiten. Iedereen weet intussen dat we goeie vrienden zijn, maar het is niet aan mij om in naam van Mickey te spreken”, wikt en weegt Engvall zijn woorden. “Dat zou niet respectvol zijn naar hem toe. Het is niet aan mij om te zeggen wat hij wel of niet moet doen.” Verrips stuurde Engvall vandaag nog een berichtje om te vragen hoe de Mechelse training was verlopen. “We hebben zeker nog contact, maar dan als vrienden en niet als ploegmaats. Ik zal hem missen.”

Geen ‘package deal’

De zet van Verrips is opmerkelijk, ondanks Mechelen in eerste klasse aantreedt. “In het voetbal kan je opportuniteiten nooit uitsluiten”, vindt Engvall. “Mijn hoofd staat voor de volle honderd procent naar 1A, maar uiteindelijk weet je nooit helemaal zeker of je blijft.” Was er geen sprake van een ‘package deal’ indien een van jullie twee zou vertrekken? (maakt een mopje) “Ik zal Mickey eens vragen of het om een package deal gaat, maar ik vermoed van niet.” (lacht)