Driehonderdduizend Syrische vluchtelingen moeten Istanboel verlaten

De Turkse regering ziet niet af van de plannen om Syrische vluchtelingen die zich niet in Istanboel geregistreerd hebben de stad uit te zetten. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, woensdag gezegd. “Ze moeten nog altijd vertrekken”, aldus Soylu. “We moeten de orde handhaven. Het is uitgesloten dat Syriërs, onder tijdelijke bescherming, in provincies verblijven waar ze geen verblijfsvergunning hebben.” Experts ramen het aantal ongeregistreerde Syriërs in Istanboel op 300.000.

De gouverneur van Istanboel gaf de Syrische vluchtelingen maandag tot 20 augustus de tijd om de stad te verlaten. Dat leidde tot grote onrust in de Syrische gemeenschap.

Turkse media berichten op basis van ngo’s dat er al Syrische vluchtelingen opgepakt en gedeporteerd worden. Soylu ontkende de deportaties. “Onder het statuut van tijdelijke bescherming mogen we Syriërs niet terugsturen”, aldus de minister. Migranten worden wel naar kampen gestuurd, onder meer in het zuidoosten van Turkije.

Zonder papieren

In Turkije verblijven 4,9 miljoen vluchtelingen, van wie er 3,6 miljoen uit Syrië komen. Volgens het kantoor van de gouverneur in Istanboel hebben meer dan 500.000 van hen zich in Istanboel geregistreerd. Experts schatten dus dat nog eens 300.000 Syriërs zich op andere plaatsen in Turkije, of nog nergens, aangemeld hebben, maar wel in Istanboel wonen.

Veel Syriërs in Istanboel, een stad met 16 miljoen inwoners, werken in de bouw of de horeca of hebben een eigen zaakje.

Eerder deze maand voerde de regering de repressie tegen migranten zonder papieren verder op. Op twee weken tijd werden zo 6.000 mensen opgepakt. Zij worden overgebracht naar centra buiten de stad en vervolgens gedeporteerd. Het gaat onder meer om 2.700 Afghanen en 1.600 Pakistanen.