Man plast in portaal van politiebureau tijdens Gentse Feesten

Gent - Na vijf dagen blijft het ook voor politie en brandweer rustig op de Gentse Feesten. Het aantal wildplassers blijft dalen, al had een man wel heel veel lef toen hij woensdagochtend urineerde in het portaal van het politiecommissariaat in de Belfortstraat.

Op de vijfde dag van de Gentse Feesten kregen 15 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen, van wie 11 in de feestzone en 4 buiten de feestzone. Dat is opnieuw opmerkelijk weinig. Toch riskeerde een man het om rond half acht woensdagochtend in het ingangsportaal van het politiecommissariaat in de Belfortstraat te urineren. Hij kreeg slechts een GAS-boete voor wildplassen, niet voor smaad.

In totaal werden deze Feesten al 329 wildplassers betrapt. Er werden ook 77 feestvierders eventjes aangehouden en 233 voorwerpen vonden hun weg naar het politiecommissariaat. Wat betreft alcohol en drugs in het verkeer werden 915 voertuigen gecontroleerd. Er werden 65 inbreuken vastgesteld.

De Gentse brandweer kende een rustige start van de Gentse Feesten. Ze werden 21 keer opgeroepen voor een interventie. Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden 789 feestvierders tijdens de eerste vijf dagen van de Feesten. Ter vergelijking: in 2018 werden er 674 mensen verzorgd in dezelfde periode.