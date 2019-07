Belg krijgt topfunctie bij Europese Commissie

De Belg Koen Doens is aangesteld als nieuwe directeur-generaal van het Directoraat-generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie. Doens neemt in oktober de fakkel over van huidig topman Stefano Manservisi. Hij is momenteel al plaatsvervangend directeur-generaal van de DG DEVCO.