75.000 bezoekers minder halfweg Gentse Feesten

Gent - De Gentse Feesten verwelkomden in totaal al 485.000 bezoekers, toch zijn er dat 75.000 minder dan vorig jaar na vijf dagen. Toen klokten de Feesten halfweg af op 560.000 feestvierders. Onder meer de hitte is een oorzaak van de mindere opkomst.

Op de vijfde dag bezochten 85.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 110.000 bezoekers. “De terugval is vooral aan de hitte te wijten, maar komt ook doordat de Feesten nu eenmaal later op het jaar vallen”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A).

De Lijn vervoerde op de vijfde dag 25.435 reizigers met het extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen). Dat is 17 procent minder dan dezelfde dag vorig jaar (5.029). De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 23.800 reizigers. 1.635 reizigers maakten gebruik van de Feestbussen, dat zijn er 169 minder dan dezelfde dag vorig jaar.

De waterbar in het Baudelohof zal vanaf vandaag langer opengehouden worden, zo is ook meegedeeld. Trefpunt neemt vanaf 22 uur de waterbar over van Farys, zodat bezoekers tot 3 uur gratis water kunnen nemen. Die bar is dus dagelijks open van 15 uur tot 3 uur ‘s nachts. De stad Gent roept ook de bezoekers die met huisdieren naar de Feesten komen op om waakzaam te zijn. De waterbars en verschillende pleinen voorzien ook extra drinkmogelijkheden voor huisdieren.

Opnieuw minder afval op Gentse Feesten

De Gentse Feesten produceren opnieuw minder afval. Vorig jaar al lag er 25 procent minder afval op de grond tegenover 2017 en ook nu dalen de cijfers, met dank aan de herbruikbare bekers. “Het is iets minder dan vorig jaar”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen).

De dienst Milieu en Toezicht kreeg tot nu toe één algemene klacht over de Gentse Feesten. Er kwamen ook drie klachten binnen over pleinen, vier over cafés, drie klachten over pop-ups en twee over de kermis. Eén plein, het Braunplein, en zeven cafés kregen een pv voor het overschrijden van de geluidsnormen.

Voor het tweede jaar op rij werken de Gentse Feesten overal met herbruikbare bekers. Nieuw deze editie is dat er ook aan de waterbar van Farys geen wegwerpbekers meer te vinden zijn. Ook de eetkraampjes werken mee aan propere feesten: geen plastic vorkjes of aluminiumfolie meer en plastic rietjes worden vervangen door papieren rietjes. Vanaf dit jaar geldt er ook een confettiverbod. “Confetti is moeilijk op te ruimen, waardoor het vaak weken blijft rondzwerven in de stad of in het water belandt”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt.

Ivago heeft tijdens de eerste vijf dagen van de Gentse Feesten 151.730 kilo vuilnis verzameld, waaronder onder meer 86.880 kilo restafval, 22.010 kilo veegvuil, 7.620 kilo papier/karton en 28.200 kilo glas. Dat is ietsje minder dan vorig jaar”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. “De inspanning rond onder meer herbruikbare bekers, werpen dus hun vruchten af voor propere Feesten”, besluit Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A).