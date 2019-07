Netjes alle voorschotten betaald, op je energieverbruik gelet… en dan krijg je plots een energiefactuur van 2.000 euro in de bus

Een eindafrekening van bijna 2.000 euro in de bus krijgen. En dat terwijl je verbruik en maandelijkse bijdragen amper veranderd zijn en je de vorige jaren zelfs geld terugkreeg. Het is maar een van de ruim 1.000 klachten over torenhoge energiefacturen waarmee Test Aankoop sinds begin dit jaar overspoeld wordt. De consumentenorganisatie waarschuwt: “Controleer elke maand nauwgezet je factuur.”