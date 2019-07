Bejaarde man uit Hasselt die poetsvrouw betastte krijgt opschorting van straf

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 79-jarige man uit Hasselt de gunst verleend van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor het aanranden van zijn poetsvrouw. Het parket had een celstraf van 15 maanden en een ontzetting uit de rechten gevraagd. Blijkbaar was hij in het verleden nog al eens over de schreef gegaan tegen een poetshulp. Naar eigen zeggen wilde hij zijn kuisvrouw alleen omhelzen om haar te troosten.

De procureur schetste een andere versie van de feiten die op 20 september 2018 gebeurden. De rechtbank achtte de verzwarende omstandigheid van opsluiting niet bewezen. Aanvankelijk had het parket gezegd dat de man de deur sloot en de sleutel in zijn zak stak. Hij maakte vervolgens schunnige en seksueel getinte opmerkingen. Eerst probeerde hij haar te kussen. Hij wreef over haar kledij en betastte haar borsten, waarna hij zichzelf begon te betasten. Het openbaar ministerie sprak van een gebrek aan schuldinzicht. De rechtbank achtte de feiten bewezen. De vrouw was overstuur toen ze bij de politie aangifte deed. Een buurtbewoonster omschreef de beklaagde als opdringerig, vervelend en handtastelijk.

De verdediging legde de nadruk op het blanco strafblad van de 79-jarige beklaagde en daarmee werd rekening gehouden. Volgens de advocaat heeft de man eerder een joviale manier van omgaan met personen, waarbij een aanraking aan de armen of op de schouders nooit veraf is. Zijn advocate vroeg een opschorting van straf en heeft dat gekregen. De rechtbank zal op 21 oktober de debatten op burgerlijk gebied heropenen.