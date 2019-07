Onze voetbalredactie voorspelt dat AA Gent komend seizoen als 5e eindigt: graag eens zonder bibberen in Play-off 1

De voorbije drie jaar plaatste AA Gent zich twee keer met angstzweet voor Play-off 1. Vorig jaar was een eindspurt van 12 op 12 nodig. Wie blijft balanceren op de dakrand, valt vroeg of laat eens in de dieperik. De Buffalo’s wachtten niet af tot hun geluk op was en braken met de traditie om jaar na jaar hun sterkhouders te verkopen. Odjidja kreeg een nieuw contract van twee jaar, wonderkind David mocht ondanks ruime interesse onder geen beding weg. Tijdens de galamatch tegen AZ deed AA Gent eerder denken aan een ploeg in oktober: een elftal dat gerodeerd is. De voornaamste vraag na die match: wie gaat de zes bevolken na het vertrek van Verstraete? Voor Esiti ligt een miljoenenbod van PAOK op tafel, de technisch onderlegde en jonge Owusu kwam een rij hoger goed tot zijn recht.