Voormalig AS Roma-doelman Tomas Svedkauskas kiest voor Lommel SK

Vijf seizoenen stond Tomas Svedkauskas onder contract bij AS Roma. Foto: Photo News

Lommel SK heeft met Tomas Svedkauskas haar derde doelman vastgelegd voor het aankomende seizoen. De éénvoudig international van Litouwen doorliep de jeugdopleiding van Fiorentina en stond onder contract bij AS Roma.

Svedkauskas tekent een contract voor twee seizoenen bij Lommel SK. De 25-jarige doelman stond vijf seizoenen onder contract bij AS Roma, maar tot een debuut in Rome kwam het nooit. Achttien keer mocht de Litouwer op de bank zitten, waarna hij meerdere malen werd verhuurd.

Na achtereenvolgens op huurbasis te hebben gekeept bij Paganese, Pescara, Olhanense (Portugal), Ascoli Calcio, Lupa Roma en Catanzaro verliep het contract van Svedkauskas in de zomer van 2017 bij AS Roma. Het daaropvolgende seizoen was de doelman zes maanden werkloos.

Dit seizoen hield Svedkauskas namens FK Riteriai de nul tegen KI Klaksvik in de Europa League, maar dat was niet voldoende om door te stoten naar de tweede ronde. Bij Lommel SK moet de Litouwer de concurrentiestrijd voor de plek onder de lat aangaan met Jesse Bertrams (overgekomen van ASV Geel) en Yarne Lenaerts (overgekomen van Roda JC).